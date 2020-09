BH terá recorde de candidatos a prefeito; veja os nomes

Votação este ano terá leque de opções para o eleitor, que terá de votar seguindo protocolos de segurança da COVID-19 (foto: Ramon Lisboa/EM/D. A. Press) Prefeitura de Belo Horizonte nas eleições municipais deste ano via convenção, já se pode dizer que 2020 terá um pleito diferente. Além do inimaginável contexto trazido pela pandemia do novo coronavírus, que ainda incomoda o Brasil e a capital de Minas Gerais, o eleitorado belo-horizontino terá um leque de opções nunca visto antes, pelo menos em termos de número de postulantes. A dois dias para o fim do prazo para a definição das chapas para a disputa danasdeste ano via convenção, já se pode dizer queterá um pleito diferente. Além do inimaginável contexto trazido pelado, que ainda incomoda oe a capital de, o eleitorado belo-horizontino terá um leque de opções nunca visto antes, pelo menos em termos de número de postulantes.









Com isso, a Prefeitura de BH deve ter o recorde de candidatos para uma eleição municipal. Antes deste ano, o pleito com maior número de opções foi o último, em 2016, com 11 postulantes. Desde a redemocratização do Brasil, em 1985, a média de candidatos por pleito é de 6,7 para a Prefeitura de BH. A eleição com o menor número de políticos postulantes foi justamente naquele ano, com dois nomes: Sérgio Ferrara (PMDB, atual MDB) e Maurício Campos (PFL, atual Democratas).





Experiência entre novatos

Todos os candidatos para a Prefeitura de BH nas eleições municipais deste ano têm alguma experiência na política, mas um deles têm uma característica única na disputa. Trata-se justamente do atual prefeito e favorito segundo as pesquisas Alexandre Kalil (PSD).





Kalil é o único dos 15 nomes que tem experiência na disputa pelo cargo de prefeito de Belo Horizonte. Em 2016, único ano em que concorreu, ele, que não ostenta longo currículo na política, bateu o hoje deputado estadual João Leite (PSDB) com 52,98% dos votos válidos no segundo turno.





Nome que mais figurou na disputa para a Prefeitura de BH, com quatro aparições (2004, 2008, 2012 e 2016), Vanessa Portugal (PSTU) não sairá candidata para o Executivo da capital mineira neste ano. O PSTU aposta em Wanderson Rocha, já oficializado, na corrida eleitoral. Vanessa Portugal, entretanto, tentará ser eleita como vereadora da cidade no pleito.





Datas

As eleições municipais deste ano ocorrerão em 15 de novembro (primeiro turno) e no dia 29 do mesmo mês, caso necessário segundo turno. Por causa da COVID-19, o pleito foi adiado, já que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) previa o primeiro turno para 4 de outubro e o segundo para 25 do mesmo mês.





A data-limite para se definir as coligações que disputarão um cargo no Executivo é 16 de setembro, quando se encerram as convenções partidárias. Dez dias depois, no dia 26, encerra-se o prazo para legendas e coligações apresentarem à Justiça Eleitoral o requerimento de registro dos candidatos.





Corrida à PBH

Candidatos desde a redemocratização:

2020: 11 candidatos confirmados

Marcelo Souza e Silva (Patriota)

Áurea Carolina (Psol)

Rodrigo Paiva (Novo)

Fabiano Cazeca (Pros)

Nilmário Miranda (PT)

Professor Wendel Mesquita (Solidariedade)

Alexandre Kalil (PSD)

Igor Timo (Podemos)

Wanderson Rocha (PSTU)

Lafayette Andrada (Republicanos)

Bruno Engler (PRTB)





4 candidatos a confirmar

Cabo Washington Xavier (PMB)

João Vítor Xavier (Cidadania)

Luisa Barreto (PSDB)

Fernando Borja (Avante)





2016: 11 candidatos

Alexandre Kalil (PHS)

João Leite (PSDB)

Rodrigo Pacheco (PMDB)

Reginaldo Lopes (PT)

Délio Malheiros (PSD)

Maria da Consolação (Psol)

Eros Biondini (Pros)

Luis Tibé (PTdoB)

Marcelo Álvaro Antônio (PR)

Sargento Rodrigues (PDT)

Vanessa Portugal (PSTU)





2012: 7 candidatos

Márcio Lacerda (PDB)

Patrus Ananias (PT)

Maria da Consolação (Psol)

Vanessa Portugal (PSTU)

Dr. Alfredo Flister (PHS)

Tadeu Martins (PPL)

Pepê (PCO)





2008: 9 candidatos

Márcio Lacerda (PSB)

Leonardo Quintão (PMDB)

Jô Moraes (PCdoB)

Jorge Periquito (PRTB)

Gustavo Valadares (Democratas)

Vanessa Portugal (PSTU)

Sérgio Miranda (PDT)

André (PTdoB)

Pepê (PCO)





2004: 5 candidatos

Fernando Pimentel (PT)

João Leite (PSB)

Roberto Brant (PFL)

Betão Pereira (PCO)

Vanessa Portugal (PSTU)





2000: 10 candidatos

Célio de Castro (PSB)

João Leite (PSDB)

Maria Elvira (PMDB)

Glycon Terra Pinto (PPB)

Antônio Francisco de Oliveira (PRP)

Antônio Feliciano (PSTU)

Gentil Cirilo (PRTB)

José Eustáquio (PCO)

Francisco Aguiar (PRN)

Cabo Júlio (PL)





1996: 7 candidatos

Célio de Castro (PSB)

Amilcar Martins (PSDB)

Virgílio Guimarães (PT)

Júnia Marise (PDT)

Paulino Cícero (PFL)

José Gonzaga de Souza (PRN)

José Bonifácio (PSTU)





1992: 7 candidatos

Patrus Ananias (PT)

Maurício Campos (PL)

Aécio Neves (PSDB)

Sérgio Ferrara (PMDB)

Paulo Heslander (PTB)

Irani Barbosa (PTB)

Wellington de Castro (PMN)





1988: 3 candidatos

Pimenta da Veiga (PSDB)

Virgílio Guimarães (PT)

Álvaro Antônio (PMDB)





1985: 2 candidatos