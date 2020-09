Após imbróglio, PL confirma apoio a João Vítor; decisão pode 'forçar' chapa 'puro-sangue' do Solidariedade

Com mais um apoio, radialista teve ter chapa robusta na corrida pela PBH. (foto: João Vítor Xavier/Facebook/Reprodução)

Chapa de vereadores

Solidariedade pode receber PSB

O Partido Liberal () oficializou, nesta segunda-feira (14), a adesão à pré-candidatura do deputado estadual(Cidadania). A decisão põe fim a um imbróglio que colocou frente a frente a direção da legenda eme a executiva estadual. Enquanto o presidente municipal do PL, Walter Tosta, era entusiasta de composição com Professor Wendel Mesquita (Solidariedade), os dirigentes estaduais tendiam ao acordo com João Vítor.Após essa decisão, a tendência é que o candidato doopte por uma chapa ‘puro-sangue’, com Sandra Bini no posto de vice. Se o acordo com o PL fosse costurado, a parceira de Professor Wendel, também parlamentar estadual, seria Pastora Gisele. Segundo o estatuto do PL, decisões sobre alianças em cidades com mais de 100 mil eleitores devem ser submetidas ao diretório estadual., deputado estadual e um dos integrantes do grupo, garante que o apoio a João Vítor era a tendência já há algum tempo. “Temos conversado com o João Vítor há alguns meses. Era tendência majoritária na executiva estadual apoiá-lo desde sempre. Alguns ruídos surgiram nesse caminho, mas de forma alguma essa tendência deixou de ser majoritária”, disse.Walter Tosta, por outro lado, sustentou outra versão. “Desde o início, estava trabalhando o nome dele (Wendel Mesquita). Infelizmente, não consegui mover os demais membros da executiva para esse propósito, e (o partido) acabou fechando com o João Vítor”, lamentou.Ainda conforme Portela, o pré-candidato do Cidadania incorporou ao seu plano de governo bandeiras encampadas pelo PL, como a defesa dos ideais cristãos e da família.Além de parlamentar, João Vítor Xavier integra a equipe de esportes da Rádio Itatiaia. Seu vice será Leonardo Bortoletto, do Democratas. PTB, PSL e PMN já confirmaram participação na coligação, que também deve ser integrada pelo PSC.O PL recebeu algumas pessoas ligadas ao Solidariedade para compor a chapa de vereadores. Para Portela, que também é superintendente de Relações Institucionais do Cruzeiro, a decisão de apoiar João Vítor não vai comprometer as pretensões do partido na corrida rumo à Câmara Municipal.“Outros partidos mandaram candidatos ao PL porque quis. Não houve nenhum pedido do PL, ainda mais que já havia sido consolidado, na Executiva estadual, a certeza de apoiamento ao João Vítor. Quem tem que se responsabilizar por isso são os partidos que mandaram candidatos ao PL”, afirmou, assegurando que o partido tem nomes para repor eventuais saídas.



A tendência é que o Solidariedade tenha chapa puro-sangue, mas há a possibilidade de acordo com o PSB. Isso porque após os socialistas desistirem de lançar o deputado federal Júlio Delgado, a legenda negocia a participação em outras alianças. O Estado de Minas apurou que, além de João Vítor Xavier, o partido abriu conversas com o Solidariedade e, também, com o PSDB, de Luisa Barreto.

Corrida eleitoral para a Prefeitura de BH:

Candidatos confirmados:

Marcelo Souza e Silva (Patriota)Áurea Carolina (Psol)Rodrigo Paiva (Novo)Fabiano Cazeca (Pros)Nilmário Miranda (PT)Professor Wendel Mesquita (Solidariedade)Igor Timo (Podemos)Wanderson Rocha (PSTU)Alexandre Kalil (PSD)Lafayette Andrada (Republicanos)

Bruno Engler (PRTB)

Pré-candidatos:

Cabo Washington Xavier (PMB)Fernando Borja (Avante)João Vítor Xavier (Cidadania)Luisa Barreto (PSDB)