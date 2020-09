Eleições 2020: Pará de Minas terá disputa com velhos conhecidos

Pelo menos seis partidos já confirmaram nomes para a disputa majoritária na cidade (foto: Prefeitura de Pará de Minas/Divulgação)

Em Pará de Minas, no Centro-Oeste mineiro, a corrida eleitoral para a prefeitura começa a ganhar forma. Além do prefeito Elias Diniz (PSD), candidato à reeleição, pelo menos dois partidos, o PSDB e o PV, irão concorrer com chapa puro-sangue, sem nenhuma outra legenda compondo os nomes a prefeito e vice. Entre os candidatos, velhos conhecidos da política local.





Os partidos têm até esta quarta-feira (16) para realizar as suas convenções e definir seus candidatos. Os registros dessas candidaturas a prefeito, vice e vereadores deverão ser realizados até 26 de setembro. Um dia depois, terá início a propaganda eleitoral no rádio, na TV e na internet.









Ao seu lado, Geraldinho terá o advogado Alexandre Keuffer, que atua na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) da cidade. Em 2016, ele concorreu a uma vaga no Legislativo paraminense.





O Partido Verde (PV) também não conta com integrantes de outras siglas para compor a chapa majoritária. Os dirigentes da legenda escolheram o presidente da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) da cidade, Marcone Valadares, como pré-candidato a prefeito e o vereador Marcos Aurélio dos Santos como vice.





Nesse domingo (13), o PSB realizou sua convenção e também definiu a chapa do partido, que será formada pelos pelo cardiologista e presidente municipal da legenda, Paulo César dos Santos, que já foi vereador, concorrendo a prefeito. Como vice terá Geovane Martins, filho do ex-prefeito de Pará de Minas, Walter Martins.





O MBD se reúne nesta terça-feira (15), mas deve confirmar nomes já conhecidos pelos paraminenses. Como pré-candidato a prefeito terá o ex-chefe do Executivo de Pará de Minas, Antônio Júlio, e como vice o ex-vereador Geovane Correa, do PSL, filho do ex-presidente da Câmara Municipal, Taco do Carioca.





O PTB ainda não confirmou, mas deve lançar o seu atual presidente e ex-vereador Vílson Antônio dos Santos como pré-candidato a prefeito.





Os demais partidos ainda não confirmaram suas chapas e estão convocando os correligionários para as suas convenções.