Zema indica novo líder na ALMG que chega em meio à Reforma da Previdência

Deputado Raul Belém (foto: Reprodução/Facebook)

Reforma da Previdência

Perfil

Uma ausência de pouco mais de três meses, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, chegou ao fim nesta quinta-feira (25) com o anúncio do governador Romeu Zema (Novo) sobre quem assumirá ano Legislativo mineiro. O(PSC) foi o escolhido para exercer a função.Desde o dia 17 de março passado, o governo Zema não tinha representante oficial no Legislativo estadual. Neste período, quem liderava os assuntos de interesse do governo na Casa era o deputado Luiz Humberto Carneiro (PSDB) Belém também faz parte dobatizado de– que reúne parlamentares do PSDB, do Novo, Avante, PSC e Solidariedade. O escolhido por Zema é uma uma jovem liderança, mas com experiência política, tendo passagens pelos Executivos estadual e municipal. Possui bom trânsito junto aos seus pares, na Assembleia Legislativa.Um dos assuntos de maior interesse do governo mineiro na atualidade é a Reforma da Previdência, enviada por Zema para a análise e votação da Assembleia A aprovação da) é fundamental e condição para que o governo mineiro cumpra a sua parte no acordo com o governo federal para realizar o ajuste fiscal.Após envio da PEC, Zema disse que a reforma proposta nada mais é do que “ encarar a realidade ” do rombo no cofre estadual. Belém, portanto, será a ponte entre o governo e a oposição e, ainda, os servidores públicos, que já manifestaram desagrado com as propostas defendidas pelo governo

O deputado Raul Belém é empresário. Ex-prefeito de Araguari (Triângulo), ele é filho do ex-deputado estadual, federal e constituinte Raul Décio de Belém Miguel, falecido em 2001.



Empresário nas áreas de comunicação e agronegócio, o novo líder do governo cursou Administração de Empresas na Universidade Presidente Antônio Carlos (Unipac) de Araguari, sua cidade natal.



Belém conquistou seu primeiro cargo eletivo em 2008, quando foi eleito vereador, também em Araguari. Em 2011, tornou-se assessor especial no gabinete da governadoria de Antonio Anastasia. Foi eleito prefeito de Araguari em 2012.



O atual deputado estadual também ocupou a diretoria administrativa da Associação Nacional dos Municípios Sedes de Usinas Hidroelétricas (Amusuh) e compôs o conselho fiscal de Frente Mineira de Prefeitos.



Belém está em seu primeiro mandato como deputado estadual.