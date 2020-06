'O que estamos fazendo é encarar a realidade', diz Zema sobre reforma da Previdência

Ao lado da equipe econômica do governo, Romeu Zema divulgou as bases da reforma da Previdência nesta sexta. (foto: Juarez Rodrigues/EM.D.A Press)

A conta não fecha’

Pensões e nova autarquia

O governo de Minas Gerais apresentou, nesta sexta-feira, a proposta de reforma da Previdência estadual . Para o governador(Novo), a aprovação das mudanças, que serão analisadas pela Assembleia Legislativa, é fundamental para daràs finanças.“As despesas, inclusive as previdenciárias, continuam subindo muito mais acelerada que as receitas, que deve cair neste ano por causa da pandemia. O que estamos fazendo é encarar a realidade. Temos que ser corajosos”, afirmou.A reforma prevê a adoção de alíquotas progressivas para o desconto, nos contracheques, das obrigações previdenciárias. A ideia é alterar, ainda, a idade mínima para aposentadoria e o tempo de contribuição.Entre 2013 e este ano, o déficit previdenciário soma. “Há um claro descasamento entre receita e despesa”, disse o secretário de Estado de Fazenda, Gustavo Barbosa. ‘Cálculos do executivo projetam, para os próximos dez anos, R$ 32,6 bilhões de economia por conta da reforma.Ao apresentar o projeto, o governador alegou que o aumento da expectativa de vida da população, além do déficit financeiro, também influencia a necessidade de“Como podemos querer viver muito mais que nossos avós e trabalhar o mesmo tanto? A conta não fecha. É uma questão matemática. Temos o privilégio de viver mais e, logicamente, temos o dever de contribuir um pouco mais”, avaliou.Se aprovado, o texto prevê que, para a concessão depor morte, sejam levados em conta critérios como a idade do dependente, tempo de contribuição e duração da união. O Executivo sugere, ainda, a criação da, órgão para gerir exclusivamente a previdência e o pagamento dos benefícios. Assim, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) passaria a cuidar, apenas, de questões ligadas à saúde.