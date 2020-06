Zema sobre coronavírus: 'O ideal seria testar os 21 milhões de mineiros'

Minas Gerais utiliza apenas 12% da capacidade laboratorial. (foto: osué Damacena (IOC/Fiocruz/Divulgação))

Nesta sexta-feira, omostrou que Minas Gerais faz apenas cinco exames para o novo coronavírus a cada milhão de habitantes . Para o governador(Novo), a baixa testagem ocorre não apenas por questões financeiras. Segundo o chefe do Executivo, questões operacionais também impedem a ampliação.“O ideal seria testarmos osde mineiros semanalmente. Esse é o mundo dos sonhos de qualquer governante, mas por dificuldades operacionais e financeiras, inclusive por falta de testes, já que a maioria dos exames disponíveis não são tão confiáveis, a testagem acaba não sendo tão eficiente quanto poderia ser”, afirmou.A declaração de Zema foi dada nesta sexta-feira, durante a apresentação da proposta de reforma da Previdência estadual O governador aproveitou para abordar, ainda, o relacionamento com os gestores municipais. Segundo ele, o diálogo é maior que na administração anterior, de Fernando Pimentel (PT).“Meu relacionamento com os prefeitos é muito melhor que no antigo governo. Estou pagando eles e não me apropriando de nada. Se você fizer uma pesquisa, 99% dos prefeitos estão mais satisfeitos que insatisfeitos com nosso governo, mas sempre há exceções”, disse.