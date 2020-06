PSL deve abrir processo de expulsão contra Eduardo Bolsonaro

Investigado no inquérito das fake news, Eduardo Bolsonaro pode ser expulso do PSL

Eduardo Bolsonaro: antes uma direita debilitada do que qualquer esquerda no poder



O parlamentar afirmou ainda que seria alvo de uma investigação em breve e disse que participa de reuniões em que se discute “quando” acontecerá um “momento de ruptura” no Brasil.

Desde a prisão de Fabrício Queiroz, ex-assesor de Flávio Bolsonaro (Republicanos), escândalos envolvendo a família Bolsonaro têm afetado a popularidade do presidente.De acordo com pesquisa feita pela Quaest divulgada na segunda-feira (22), o governo Bolsonaroatingiu seuDe acordo com os dados,dos entrevistados apontam o governoEsse número no fim de abril era equivalente a 48%, e em dezembro do ano passado, a 32%.