Eduardo Bolsonaro: antes uma direita debilitada do que qualquer esquerda no poder

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) usou o exemplo da Argentina para criticar a esquerda neste domingo, 20. Em uma mensagem, o filho 03 do presidente Jair Bolsonaro afirma que os argentinos foram criticar Mauricio Macri e agora "comem nas mãos" da esquerda. Macri perdeu as últimas eleições presidenciais para Alberto Fernández."Nenhum governo é perfeito, mas antes uma direita debilitada do que qualquer esquerda no poder", escreveu Eduardo Bolsonaro. Em outra mensagem, ele minimiza as críticas aos grupos mais radicais de direita e escreve que o "'arsenal' da extremíssima ultra direita, que tinha até máscara de ursinho de papel, apenas comprova a inofensividade da 'ala mais radical' da direita.""Isso de 'extrema direita' é outro engodo a servir a narrativa da esquerda", completa o filho do presidente. Eduardo Bolsonaro postou ainda que o país tem um dia de "manifestação sem incidentes com a PM, com muitas senhoras e família, todos vestindo as cores da bandeira do Brasil". "Não é possível que isto seja visto como antidemocrático." Manifestações contra e a favor do governo ocorrem neste domingo em Brasília, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. (Equipe AE)