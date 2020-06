Movimento a favor de Bolsonaro é o assunto mais comentado no Twitter

Em mais um domingo marcado por manifestações a favor e contra o governo do presidente Jair Bolsonaro, a hashtag #FechadoComBolsonaroAte2026 é o assunto mais comentado do Twitter brasileiro neste momento. Diversos políticos da base do presidente, como a deputada federal Bia Kicis (PSL-DF), estão usando a tag.



Em Brasília, após um início de confusão em frente ao Palácio do Itamaraty, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) fez uso de spray de pimenta para dispersar manifestantes bolsonaristas que tentaram ultrapassar a barreira montada na Esplanada dos Ministérios.



Ao contrário do que ocorreu no último domingo (14), não há proibição para a circulação de pedestres ao longo dos ministérios. Os manifestantes contra e a favor do governo Jair Bolsonaro, no entanto, não têm acesso às áreas que circundam o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto - todos situados na Praça dos Três Poderes.



Bolsonaro, contudo, não participa das manifestações. Ele esteve no Rio na manhã deste domingo para acompanhar o velório do soldado Pedro Lucas Ferreira Chaves, de 19 anos, que faleceu ontem em um treinamento no Campo dos Afonsos, no Rio, após seu paraquedas não abrir corretamente.



O velório aconteceu no ginásio do 26º Batalhão de Infantaria Paraquedista, na Vila Militar, na zona oeste do Rio. A imprensa não pode acompanhar a cerimônia. Bolsonaro integrou a Brigada de Infantaria Paraquedista em sua carreira no Exército.