Eduardo Bolsonaro diz que 'lei das fake news' restringe liberdade de expressão

Eduardo Bolsonaro não vê com bons olhos o Projeto de Lei que trata das 'fake news'

Para Eduardo, o projeto restringe a liberdade de expressão, o que considera uma violação. Segundo o deputado, o texto é desnecessário, uma vez que vítimas de fake news podem processar o propagador da informação inverídica.

“A liberdade de ir e vir não precisa ser regulamentada. Qualquer um pode exercê-la e caso se exceda já há lei para indenizar a vítima ou processar penalmente, caso se trate de crime. Com a liberdade de expressão é a mesma coisa.”, publicou Eduardo em seu Twitter.

Eduardo Bolsonaro também publicou um vídeo, cujo título classifica como ‘golpe’ o Projeto de Lei a ser votado no Senado. O deputado disse que o conteúdo do texto é ‘gravíssimo’ e que ‘tem até esquerdista preocupado’.

Senadores podem acabar hoje com a liberdade de expressão. É GRAVÍSSIMO! Tem até esquerdista preocupado.



Entenda o que se passa assistindo a esse vídeo da @profpaulamarisa :https://t.co/YPzDPc5asD %u2014 Eduardo Bolsonaro%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@BolsonaroSP) June 23, 2020

O projeto, apresentado pelo senador, teve algumas alterações no texto provocadas pelo relator. O relatório será apresentado nesta quarta. O presidente do Senado,, colocou a PL para votação na quinta. Regras mais rígidas, como odo Brasil devem ser pedidas no texto.