Polícia Civil intimará dono de chácara que abrigava extremistas

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga oAndré Luís Bastos de Paula Costa como um dosde grupos extremistas de apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na capital.A suspeita teve início a partir deda Coordenação Especial de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (Cecor), no último domingo. Na chácara de, da qual o goiano é proprietário, foi encontrado um tipo de base para receber manifestantes a favor de Bolsonaro.“O dono do imóvel é um integrante de um desses grupos que vem emitindo declarações ameaçadoras e injuriosas em redes sociais, inclusive com ameaça ao governador do DF (Ibaneis Rocha). Isso pode ser um indício de que ele seja um dos financiadores do grupo, justamente pora propriedade para o grupo realizar as ações”, disse o coordenador da Cecor, Leonardo de Castro.Por causa disso, a Polícia Civil intimará o goiano a prestar depoimento sobre o caso, mas não há uma data prevista. “Algumas pessoas foram chamadas para prestar, e outras serão ao longo da semana”, informou Leonardo. ”O empresário também é investigado na Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) por gravar ameaças a Ibaneis. “Nós vamos mostrar para o senhor com quem o senhor mexeu”, afirmou o empresário, em vídeo.À época, o chefe do Executivo local declarou não admitir ameaças e que iria “pedir a prisão de todos que agirem com truculência”. De acordo com Letizia de Lourenço,adjunta da DRCC e responsável pelo caso, o suspeito ainda não foi chamado para prestar depoimento sobre os vídeos. “Estamosmuitos casos de ameaças e no meio da investigação. Por enquanto, não vamos divulgar nenhuma informação para não comprometê-la”, explicou.Participaram da operação realizada na chácara de André Luiz policiais da Cecor, da Divisão de Operações Especiais (DOE) e da Divisão de Operações Aéreas (DOA). O objetivo, segundo o delegado Leonardo, era investigar supostosde milícia privada, ameaça e porte de armas “E aí, sim, chegar a quem está financiando esses crimes”, acrescentou o coordenador da Cecor.Até o momento, porém, a Polícia Civil não confirmou a formação de milícias por esses grupos. “A gente acredita que a ação de ontem (domingo) tenha um resultado positivo, na medida em que foram apreendidos aparelhos celulares de integrantes do grupo, documentos manuscritos e as imagens de segurança do local. Isso tudo ainda vai ser analisado e pode ser, sim, que isso contribua bastante para a investigação”, concluiu Leonardo.