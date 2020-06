Polícia desmonta acampanhamento de extremistas bolsonaristas em Brasília

Grupos mudaram de local na última semana mas polícia identificou a nova sede do acampamento (foto: PCDF/Divulgação)

No espaço, os extremistas que se auto intitulam de "liberais", mantinham barracas instaladas e câmeras de segurança em toda a área da chácara. Além disso, os policiais apreenderam fogos de artifício, vários manuscritos com planejamento de ações e discursos, cartazes, aparelhos de telefone celular, um facão, um cofre (que ainda será aberto), e outros materiais destinados a manifestações.





Com a apreensão, a Cecor irá investigar prosseguir com as investigações acerca dos grupos. Será apurado a possível prática de milícia privada, ameaças e portes ilegais de arma de fogo.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) desarticulou, na manhã deste domingo (21/6), mais umdede apoio ao presidente Jair. Os "300 do Brasil", "Patriotas" e "QG Rural" estavam alojados em uma chácara na região de Arniqueiras, no DF. Os manifestantes bolsonaristas ocuparam o espaço após deixarem ado Núcleo Rural Rajadinha, região localizada entre o Paranoá e Planaltina, em maio.