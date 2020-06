Manifestações pró e contra Bolsorano: 900 policiais militares a postos em Brasília

Semana passada, governador interditou a Esplanada em duas ocasiões devido à protestos. Hoje, duas manifestações estão previstas no local (foto: Ed Alves/CB/D.A Press - 17/6/20)

Apesar das recomendações de isolamento social, dois protestos estão marcados para este domingo (21/6), na Esplanada dos Ministérios. De acordo com a Polícia Militar, cerca de 900 militares farão a segurança do local. A corporação informou que haverá uma estrutura de comando instalada na região. Para evitar conflitos, os manifestantes do movimento a favor do presidente Jair Bolsonaro ficarão na parte sul da Esplanada; já o movimento Todos pela Democracia, na área mais ao norte da via.









A partir das 9h, manifestantes do movimento popular Todos pela Democracia começam a se concentrar em frente à Biblioteca Nacional. A caminhada, contra o racismo e o fascismo, será feita pelo lado norte da Esplanada e deverá durar menos de 3h. Logo após o fim, a recomendação dos organizadores é que os participantes se dispersem. Assessor de imprensa do movimento, Daniel Lima ressalta que o grupo sabe que não é o melhor momento para as manifestações, “mas elas se fazem necessárias na atual condição brasileira.”





Trânsito





O trânsito na Esplanada dos Ministérios está fechado neste domingo. Uma nota emitida pelo Departamento de Trânsito de Brasília (Detran-DF) informou que o trânsito de veículos está interditado desde a altura da Rodoviária até a Praça dos Três Poderes. O anúncio foi feito pelo Governo do Distrito Federal (GDF). Durante a semana o governador Ibaneis Rocha (MDB) já havia a proibido a circulação no local por causa de ameaças ao bispo Marcony Ferreira e à Catedral de Brasília, onde o grupo fora desautorizado a se instalar pelo sacerdote. “Não vou admitir baderna na minha cidade”, afirmou o governador, na última quarta-feira.





A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que a interdição na via é apenas para veículos e não haverá proibição do trânsito de pedestres. De acordo com a pasta, haverá reforço do policiamento no local e monitoria constante, da região, feita pelo Centro Integrado de Operações de Brasília (CIOB).