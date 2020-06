Juiz obriga Bolsonaro a usar máscara na rua e espaços públicos do DF

(foto: Segio Lima/AFP) Renato Borelli, da 9ª Vara Cível do Distrito Federal, determinou que o presidente Jair Bolsonaro utilize máscara facial de proteção, "em todos os espaços públicos, vias públicas, equipamentos de transporte público coletivo e estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços do Distrito Federal". Em caso de descumprimento, o magistrado impôs multa diária de R$ 2 mil. O juiz federal, da, determinou que o presidenteutilize máscara facial de proteção, "em todos os espaços públicos, vias públicas, equipamentos de transporte público coletivo e estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços do Distrito Federal". Em caso de descumprimento, o magistrado impôs multa diária de









"O Presidente da República deve adotar todas as medidas necessárias para evitar o contágio da COVID-19, seja para resguardar sua própria saúde ou a de outras pessoas que o cercam, ou ainda imprimir a sua figura, de dirigente máximo do Poder Executivo Federal, o respeito à todas as normas em vigor no Brasil.”, afirmou Borelli em sua decisão.