Governo de Minas não tem data para pagar salários de servidores em junho

Cidade Administrativa do Governo de Minas (foto: Fickrs)

Os secretários(Planejamento e Gestão) e(Secretaria-Geral) admitiram na manhã desta segunda-feira, em audiência na Assembleia legislativa de Minas Gerais, que o governo do estado ainda não sabe quando será feito o pagamento, em junho, dosde servidores públicos."Provavelmente na segunda quinzena", informaram os secretários aos deputados. Assim mesmo, essa previsão, disseram os secretários, diz respeito apenas aos agentes dee da. Para os demais funcionários, não há sequer uma antevisão de data para recebimento do mês trabalhado em maio.A assessoria de imprensa doinformou no início da tarde desta segunda-feira que ainda hoje o governo divulgará nota oficial informando sobre a escala de pagamento dos servidores públicos.





Zema avisou



No último dia 21, o governador Romeu Zema declarou sua preocupação com a situação financeira a partir de junho.



o governador de Minas, Romeu Zema (Novo), fez um balanço das atual situação financeira do estado e mostrou preocupação com as contas públicas a partir do mês de junho.



Zema informou que estudava fazer uma readequação no fluxo de pagamento dos salários dos servidores servidores até que a situação econômica.