Bolsonaro publica vídeo de Zema falando da dificuldade de pagar servidores em MG

(foto: Flickr - 16/01/2019) A entrevista coletiva dada pelo governador Romeu Zema, na última sexta-feira (15), na qual detalhou a situação financeira crítica em Minas Gerais, foi repercutida pelo presidente Jair Bolsonaro nesta segunda (18). Em seu Twitter, Bolsonaro vem compartilhando uma série de conteúdos para defender a adoção do isolamento social vertical pelo país.

- A dificuldade do Governador de Minas Gerais para pagar servidores e repassar recursos para os outros Poderes. https://t.co/xIl50VCPgc — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 18, 2020 folha salarial do funcionalismo público, além dos repasses financeiros aos poderes. Na mesma frase, o governador de Minas No vídeo compartilhado por Bolsonaro, Zema fala que não há recursos para pagar , de forma integral, a, além dos repasses financeiros aos poderes. Na mesma frase, o governador de Minas aproveitou para desabafar





Na mesma entrevista coletiva, Zema disse que aguarda pelo auxílio financeiro do governo federal ainda este mês, mas que o dinheiro não ajudará a equalizar as contas, em função da forte queda de arrecadação, causada pela pandemia do coronavírus.

Bolsonaro, que defende o modelo de isolamento vertical no Brasil, ou seja, que apenas pessoas do grupo de risco fiquem em quarentena, vem compartilhando em seu Twitter diversos conteúdos para justificar seu ponto de vista. No caso do vídeo de Zema, foi para alertar sobre as consequências econômicas se caso os setores da economia permanecerem inativos.