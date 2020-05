Zema na GloboNews sobre o coronavírus: 'Em Minas está sob controle'

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Minas Gerais, Romeu Zema, classificou a situação da pandemia do coronavírus no estado como ‘sob controle’. Zema afirmou que a ação rápida do governo fez a diferença para diminuir os efeitos da COVID-19 em Minas. Em entrevista à GloboNews, na noite deste sábado (16), o governador de, classificou a situação da pandemia dono estado como. Zema afirmou que ado governo fez a diferença para diminuir os efeitos daem Minas.





O governador afirmou que apenas 7% das UTIs disponíveis no estado estão ocupadas por pessoas que estejam com suspeita de coronavírus, ou confirmadas com a doença. Zema também divulgou números do último boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde que registrou, até aqui, 150 mortes e 4.474 pacientes infectados pela COVID-19.









Zema avaliou positivamente as ações do governo de Minas, dizendo que a ação rápida do estado gerou índices relativamente baixos, se comparados com outros estados brasileiros.





“Até o momento, o que nós fizemos em Minas Gerais foi aquilo que é adequado ao nosso estado. Posso dizer que temos, dentre todos os estados do Brasil, feito um trabalho acima da média. Nós agimos rápido aqui em Minas. Logo no dia 22 de março, todo o estado já estava em isolamento, e antes disso já havíamos suspendido as aulas de escolas públicas. Eu vejo que a pandemia é igual a um incêndio florestal: se você age rapidamente no início, você consegue controlar esse incêndio. Não apaga, mas pelo menos controla”, observou.





Apesar dos bons resultados, Zema diz que Minas está preparada para enfrentar ‘o pior cenário’. O governador frisou que a economia no estado está sendo retomada de maneira responsável, citando o programa Minas Consciente , que é uma cartilha de orientação da reativação de setores da economia para prefeitos dos municípios.





“Estamos nos preparando para o pior cenário. Não é porquê Minas vai bem no combate à doença, que vamos ficar seguros. Esse vírus é imprevisível e estamos fazendo o possível para que essa retomada seja gradual e responsável”, concluiu.