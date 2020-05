Zema diz concordar com congelamento de salários de servidores e evita polêmica com Bolsonaro

Zema afirmou que não é de polêmica e que seu objetivo é combater o coronavírus em Minas (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)





Diante do quadro de desemprego e falta de renda nos estados, Zema defendeu, também, a redução dos vencimentos daqueles que ganham valores altos. O discurso vai de encontro com o do Ministro da Economia, Paulo Guedes, que pediu, nessa sexta-feira (15), a colaboração dos servidores neste momento difícil. A suspensão de reajuste é uma condicionante para que estados e municípios recebam o auxílio financeiro do governo federal, de até R$ 125 bilhões, que devem ser direcionados, por exemplo, ao combate à COVID-19, entre outras áreas. Também estão previstas suspensões de pagamentos de dívidas e liberação de renegociações.









O plano do governo federal, que deve ser sancionado por Bolsonaro nos próximos dias, prevê o congelamento de salários de servidores públicos até o fim de 2021. Profissionais de saúde, de segurança pública, das Forças Armadas, além de trabalhadores da educação pública, servidores de carreiras periciais e profissionais de limpeza urbana, de serviços funerários e de assistência social ficarão fora da lista de congelamento.





situação financeira do estado, que se agravou ainda mais devido à pandemia do coronavírus. Zema disse esperar um não irá equalizar as contas. Nessa sexta, o governo de Minas detalhou a, que se agravou ainda mais devido à pandemia do coronavírus. Zema disse esperar um mês de maio ‘pior’ que o de abril , por causa da queda vertiginosa de receitas, e que não tem dinheiro para pagar o salário do funcionalismo público . Sobre a ajuda do governo federal, o governador disse que resolverá parte dos problemas, mas que





Zema evita comentar sobre Bolsonaro





Durante a entrevista com Zema, outros governadores brasileiros também eram ouvidos, como Flávio Dino, de Maranhão, e João Dória, de São Paulo. Ambos não pouparam críticas a Bolsonaro. Perguntado sobre qual era a opinião sobre o presidente neste período de pandemia, o governador de Minas evitou polêmicas e disse que ‘sua questão é combater o coronavírus’.





“O que está sendo dito em Brasília não tem nos afetado aqui. Eu estou focado em combater o coronavírus em Minas Gerais. Se o presidente, ou ministro, está falando A, B, C ou D, para nós isso não tem feito diferença. A nossa questão é combater o corona. Eu venho da iniciativa privada e nunca fui de polêmicas. Eu gosto de agir e de resolver. E é isso que eu acho que estamos conseguindo fazer aqui em Minas Gerais”, concluiu.

O governador de, declarou, na noite deste sábado (16), ser, ação esta condicionante para estados e municípios receberem o. Em entrevista ao programa ‘Debate’, da Globonews, Zema disse que o momento pede ‘sacrifício de todos’, e evitou opinar sobre as ações do presidenteno combate ao