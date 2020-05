Zema diz não ter dinheiro para pagar servidores e determina prioridades para aplicação de recursos

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)





De acordo com o governador, o combate ao coronavírus está no topo da lista de prioridades de destinação de recursos do governo de Minas. Zema disse que ‘não vai brincar com vidas humanas’ e que está concentrando esforços para minimizar os efeitos da COVID-19 no estado, mas, ao mesmo tempo, procurando soluções para não comprometer ainda mais os cofres públicos.





12:22 - 15/05/2020 Zema alerta para um 'maio pior que abril' e dispara: 'Se lei resolvesse problema de caixa, ficaria satisfeito' Não vamos brincar com vidas humanas. Já fizemos uma série de medidas com custo muito abaixo do mercado. O hospital de campanha custou R$ 5 milhões, 80% doado pela iniciativa privada. Custo por leitos baixíssimo. Conseguimos abrir leitos de UTI, principalmente no interior, também a custo baixíssimo. Compramos 1047 respiradores com recursos que estavam em depósito judicial na questão Vale e Samarco, nas tragédias de Brumadinho e Mariana. Já consertamos a metade de 423 respiradores que não estavam operando. Fomos o único estado do Brasil que comprou EPIs para as prefeituras, repassando a preço de custo. E tínhamos 7% dos leitos de UTI ocupados até ontem com pacientes com COVID-19", afirmou Zema. . Já fizemos uma série de medidas com custo muito abaixo do mercado. O hospital de campanha custou R$ 5 milhões, 80% doado pela iniciativa privada. Custo por leitos baixíssimo. Conseguimos abrir leitos de UTI, principalmente no interior, também a custo baixíssimo. Compramos 1047 respiradores com recursos que estavam em depósito judicial na questão Vale e Samarco, nas tragédias de Brumadinho e Mariana. Já consertamos a metade de 423 respiradores que não estavam operando. Fomos o único estado do Brasil que comprou EPIs para as prefeituras, repassando a preço de custo. E tínhamos 7% dos leitos de UTI ocupados até ontem com pacientes com COVID-19", afirmou Zema.





Zema também pretende pagar os salários dos servidores que estão na linha de frente do combate ao coronavírus, ou seja, profissionais da saúde e segurança pública, antes de todo o restante do funcionalismo público. O governador, no entanto, não deu uma previsão para que todos tenham os pagamentos creditados na conta.





"Desde que assumi, tive o privilégio, até março deste ano, de todos os meses sinalizar para o funcionalismo público do Executivo em qual data iria receber sua remuneração. Infelizmente não consegui fazer isso nem em abril nem agora em maio, devido a essa queda na receita. Os números ficaram totalmente imprevisíveis e não vou mentir, não vou fazer compromisso e não cumprir. Vou ser muito claro: não sei a data porque não tenho dinheiro e não sei que dia vou conseguir esse valor para pagar. Essa é a situação do estado”, concluiu.





A queda vertiginosa das receitas preocupa o governo do estado. De acordo com Zema, o mês de maio será ‘pior’ que o de abril , uma vez que os números devem despencar ainda mais, em função da queda de arrecadação.

