Com faixas, servidores da UEMG protestam em frente à casa de Zema

Servidores da UEMG pedem valorização por parte do governo do estado durante a pandemia (foto: Divulgação/Aduemg)

Enquanto a polêmica quanto ao retorno das aulas nas escolas estaduais persiste, professores da Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG) também estão insatisfeitos com a gestão do governo Romeu Zema (Novo) na educação.

Na noite desta quinta-feira (14), um grupo de servidores se deslocou às imediações da casa do governador para pedir valorização da categoria.

Eles cobraram, por exemplo, oque, segundo a Associação dos Docentes da UEMG (Aduemg), ainda não foi pago a

“Nós estamos em teletrabalho e no enfretamento da pandemia, mas o governador nos trata desse jeito. O salário está parcelado e sem data para recebimento. Em todas as situações, o governador nos deixa de lado. Ele recebe empresário, mas não recebe professor (no gabinete)”, reclama a presidente da Aduemg, Simone Carvalho.

Com máscaras, professoras foram até a casa do governador Romeu Zema pedir valorização da UEMG (foto: Divulgação/Aduemg)

De acordo com a professora de psicologia, o governo trata a segurança pública e a saúde como serviços essenciais durante a pandemia, mas não dá o mesmo valor à educação.

“Estamos fazendo pesquisas e atividades de extensão em relação à pandemia da COVID-19. Também participamos de bancas de mestrado e doutorado à distância. Tudo isso sem receber nosso salário (em dia)”, explica,

Segundo Simone, o protesto teria potencial para reunir cerca de 100 servidores, mas por causa do novo coronavírus um grupo de apenas oito pessoas compareceu.

A reportagem procurou as assessorias de imprensa da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (Seplag) e da UEMG por volta das 20h30 e aguarda os posicionamentos.

A nota será atualizada caso o governo se manifeste.