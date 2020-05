Eduardo Bolsonaro questiona operação que investiga fake news: 'Contra a Constituição'

(foto: Cleia Viana/Câmara dos Deputados)





Eduardo publicou a foto de um mandado de busca e apreensão que foi entregue para a ativista Sara Winter. O deputado questionou o fato de o documento não especificar quais fatos levaram para que a ação fosse executada pela Polícia Federal.









Allan dos Santos, além do ex-deputado federal Roberto Jefferson e o empresário Luciano Hang. O deputado estadual Douglas Garcia (PSL-SP) também está na lista. A ativista Sara Winter e o humorista Rey Biannchi também tiveram materiais apreendidos. Durante toda a manhã, Eduardo Bolsonaro repercutiu a operação que teve como alguns dos alvos o blogueiro, além do ex-deputado federale o empresário. O deputado estadualtambém está na lista. A ativistae o humoristatambém tiveram materiais apreendidos.





“Aos que acreditavam que o Brasil teria medidas autoritárias após as eleições de 2018 acertaram, só não contavam que a ordem ditatorial não viria do presidente que eles tanto xingam de ditador”, concluiu Eduardo.

O deputado federalreagiu sobre a operação daordenada peloem função do inquérito que investiga ataques à Corte. Para o filho do presidente, as atitudes do STF, mais especificamente do ministro, ‘vão contra a constituição’.