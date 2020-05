Blogueiro, Roberto Jefferson e Luciano Hang são alvos de operação da PF que investiga fake news

Deputado Douglas Garcia e blogueiro Allan dos Santos são alvos da operação da PF (foto: Reprodução/Twitter) Polícia Federal cumpre, na manhã desta quarta-feira (27), mandados de busca de apreensão relacionados à investigação conduzida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) que averigua origens de fake news com ameaças e ofensas à Corte. Os alvos são o blogueiro Allan dos Santos, além do ex-deputado federal Roberto Jefferson e o empresário Luciano Hang. O deputado estadual Douglas Garcia (PSL-SP) também está na lista. cumpre, na manhã desta quarta-feira (27),relacionados à investigação conduzida peloque averigua origens decom ameaças e ofensas à Corte. Os alvos são o blogueiro, além do ex-deputado federale o empresário. O deputado estadualtambém está na lista.

Jair Bolsonaro. Em novembro do ano passado, Allan prestou depoimento na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) das Fake News, após ser acusado de disseminar notícias falsas. Em publicações recentes, o blogueiro fez coro ao ataque do ministro da Educação Abraham Weintraub direcionado ao STF. Weintraub, durante reunião ministerial no dia 22 de abril, chamou os membros da Corte de "vagabundos" e que "todos deveriam estar na cadeia".



"Eu por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando pelo STF"



Todos podiam postar essa frase acima!#EuApoioWeintraub



#STFNaoMexaComAbraham — Allan dos Santos - opovonopoder.com.br (@allantercalivre) May 27, 2020 Allan dos Santos é proprietário do blog Terça Livre e é muito presente nas redes sociais, com postagens em apoio ao governo do presidente. Em novembro do ano passado, Allan prestou depoimento na, após ser. Em publicações recentes, o blogueiro fez coro ao ataque do ministro da Educaçãodirecionado ao STF. Weintraub, durante reunião ministerial no dia 22 de abril, chamou os membros da Corte de "vagabundos" e que "todos deveriam estar na cadeia".

principais aliados do governo Bolsonaro nas redes sociais. No início do mês, Jefferson pediu para que o presidente demitisse os ministros do STF para "atender o povo e tomar as rédeas do governo". Ele também defendeu a cassação de concessões de veículos de imprensa.



Bolsonaro, para atender o povo e tomar as rédeas do governo, precisa de duas atitudes inadiáveis: demitir e substituir os 11 ministros do STF, herança maldita. Precisa cassar, agora, todas as concessões de rádio e TV das empresas concessionárias GLOBO. Se não fizer, cai. — Roberto Jefferson (@blogdojefferson) May 9, 2020 O ex-deputado federal Roberto Jefferson se tornou nos últimos tempos um dos. No início do mês, Jefferson pediu para que o presidentepara "atender o povo e tomar as rédeas do governo". Ele também defendeu a

Douglas Garcia é deputado estadual em São Paulo. Também aliado de Bolsonaro, Garcia afirmou, após a Polícia Federal estar em seu gabinete, na Assembleia Legislativa de São Paulo, que 'pode criticar quem quiser' pelo fato de ter imunidade parlamentar. Ele classificou a operação como 'perseguição'.



"Eu sou um deputado. Sou um parlamentar. Através da minha prerrogativa que a constituição me dá, em opiniões, palavras e voz, eu posso criticar quem eu quiser. Faço isso sempre na tribuna da Assembleia. Bastava o senhor ministro Alexandre de Moraes abrir a rede Alesp e iria ver as críticas ao Supremo e outras muitas instituições", disse.





