Embate entre Mandetta e Osmar Terra sobre quarentena entra nos trending topics do Twitter

(foto: EBC)

O embate entre os ex-ministros Osmar Terra e Luiz Henrique Mandetta na Globonews virou um dos assuntos mais comentados do Twitter na noite deste sábado. O debate, que também contou com a participação do senador do PT Humberto Costa, segundo os internautas, foi marcado por "caras e bocas".

O ex-ministro da saúde voltou a defender o isolamento social como forma de combater a pandemia do novo coronavírus e disse que os números não surpreendem. "Esse processo de subida vai atravessar o mês de maio e junho. Vai ter uma tendência conforme for o nosso comportamento a um certo platô no mês de julho e agosto, para começar uma descida na segunda quinzena de agosto e chegar em um ponto de melhora e equilíbrio em setembro", disse.





Já o o ex-ministro da Cidadania disse que "a quarentena não garante nada. Só assusta". "Quando você fecha essas pessoas em casa, o vírus acaba indo para dentro de casa", disse. Terra também avaliou que as ações de isolamento trouxe prejuízos para a atividade econômica. "Vai faltar dinheiro para tratar câncer, não tem arrecadação", destacou.





Já o senador do PT, Humberto Costa criticou o presidente Bolsonaro. "O grande peso aqui no Brasil para que nós tenhamos esta quebra da lógica do isolamento social é a falta de liderança política, é a falta de coordenação e articulação desse processo", disse. "No Brasil, nós temos que enfrentar dois adversários: um é o próprio vírus e a pandemia. O outro é o presidente da República que desacredita, que sabota, que questiona, que assume uma posição negacionista em relação à doença e que coloca num patamar de maior importância o tema da reabetura da economia", afirmou.





Neste sábado, o Brasil ultrapassou os 10 mil mortos pela COVID-19 e entrou para a lista dos seis países com mais óbitos pelo novo coronavírus, atrás de Estados Unidos, Reino Unido, Itália, Espanha e França. Segundo o Ministério da Saúde, foram registradas 10.627 mortes no país desde o início da pandemia, sendo 155.939 pacientes infectados pelo vírus Sars-CoV-2