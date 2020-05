'Quarentena não tem impacto nenhum', diz Osmar Terra em rádio

(foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil )

voltou a dizer, em entrevista àna manhã desta sexta-feira, que o isolamento social não tem ajudado a combater ao aumento de pacientes de COVID-19 em hospitais. "Ela (quarentena) não tem impacto nenhum. Não tem um trabalho científico que diga que esssa tal quarentena funcione", disse.Isso apesar de o Ministério da Saúde, cientistas de todo o mundo, médicos e governos terem comprovado que o isolamento social é a melhor medida preventiva para segurar a explosão da pandemia.Ele ainda completa: "isso tudo é. Não há nada na prática mostrando que tem resultado."No sábado passado, um embate entre os ex-ministros Osmar Terra ena Globonews virou um dos assuntos mais comentados do Twitter. Nesta sexta-feira, o ex-ministro da Cidadania voltou a questionar a gestão de Mandetta."Mandetta foi um bom ministro. Eu apoiei para ser ministro. Mas, ele errou na condução, errou em defender o '(...)'", disse.E ainda defendeu as condutas do presidente. "Não vai ter impeachment, não vai ter golpe (militar). Isso por que? Porque ele tem opinião? Por que ele fala de forma rude às vezes?", questionou.