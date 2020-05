Colunista derruba fake news postada por Osmar Terra

(foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil )

Nessa quinta-feira (7/5), o deputado federal e ex-ministro da Cidadania(DEM-RS) postou um vídeo em que o governador do estado de Nova York,, divulga dados de um levantamento que indica quedas pessoas hospitalizadas comno estado estavam em casa. Na gravação, Coumo afirma que o dado é “chocante”, já que essas pessoas não estavam trabalhando ou usando transporte público. Porém, segundo o colunistado jornal Gazeta do Povo, o vídeo postado por Terra se trata de uma montagem, que cortou frases para manipular a fala de Coumo.

O vídeo com as falas do governador de NY Andrew Cuomo é uma edição picareta de sua coletiva. Com golpes de açougueiro, cortaram frases e as colocaram sem contexto criando uma peça de propaganda contra o isolamento social e as quarentenas. Sigam o fio que vou destrinchar a fraude: %u2014 Guilherme Macalossi (@GTMacalossi) May 8, 2020

Terra, que já foi cotado para assumir o Ministério da Saúde, usa o vídeo como argumento para defender o fim do isolamento social aplicado para conter o avanço do coronavírus. “Dá uma informação que todos os governadores brasileiros deveriam saber. Para acabar de uma vez com essa quarentena inútil”, escreveu o deputado.

Vejam a entrevista impressionante do Governador de Nova York, o Estado mais atingido no mundo pela epidemia daCovid19. 20.000 mortos! Dá uma informação que todos Governadores brasileiros deveriam saber.. para acabar de uma vez com essa quarentena inútil. pic.twitter.com/LBY2sW0cEL %u2014 Osmar Terra (@OsmarTerra) May 7, 2020

“O vídeo com as falas do governador de NY é uma edição picareta de sua coletiva. Com golpes de açougueiro, cortaram frases e as colocaram sem contexto criando uma peça de propaganda contra o isolamento social”, escreveu Guilherme Macalossi no Twitter.

Segundo Macalossi, o levantamento divulgado por Cuomo colheu dados dos últimos três dias, com 1.269 pacientes em 113 hospitais do estado. Ou seja, um número limitado de pessoas, que não envolve o total de infecções, mas sim parte das pessoas internadas. Ele ainda aponta que 96% dos pacientes que participaram da pesquisa têm comorbirdades e tem mais de 51 anos – parte do grupo de risco da COVID-19.

“Não se trata de pesquisa científica, são informações sobre pacientes recentes. Como um formulário. Esse formulário não trata nem mesmo do universo de internações anteriores, muito menos dos infectados anteriores”, continua o colunista. Macalossi argumenta que a maior parte dos internados realmente estava em casa. Porém, isso não significa que essas pessoas estavam cumprindo o isolamento social, sendo que podem ter saído encontrar outras pessoas.

No vídeo postado por Osmar Terra, a palavra lockdown – isolamento mais rigoroso – aparece quando Andrew Cuomo se refere às pessoas que estão em casa. O colunista afirma que isso não procede, já que o estado de Nova York não adotou a medida.

“Em nenhum momento Cuomo e sua equipe se colocaram contra o isolamento social. Muito pelo contrário, reforçam a mensagem a favor dessa medida. Eles atribuem essas novas internações ao comportamento desse grupo de pessoas, que podem não estar seguindo as recomendações sanitárias”, conclui Macolossi.

Veja a gravação completa da coletiva do governador de Nova York:

