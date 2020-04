Em semana de fake news de Bolsonaro, Mandetta reclama de mensagens inverídicas: ''Dá um trabalho enorme''

Tensão entre o ministro e o presidente só aumenta (foto: Isac Nóbrega/PR)

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, criticou aqueles que compartilham e fabricam informações falsas sobre a pandemia do novo coronavírus. Em entrevista coletiva no Palácio do Planalto nesta sexta-feira (3), o ex-deputado disse que “dá um trabalho enorme” desmentir o que é disparado, sobretudo no WhatsApp, com intenções de confundir a população.

"Aos que destilam ódio, fake news,Deixe as pessoas respirarem um pouco para depois fazer um pouco de fake news.Já ajuda, porque dá um trabalho enorme", reclamou Luiz Henrique Mandetta.

As reclamações do ministro acontecem na mesma semana em que o presidente Jair Bolsonaro teve postagens banidas em redes sociais devido à desinformação das mensagens.

Uma delas, até mesmo, se tratava de um vídeo que mostrava um falso desabastecimento da Ceasa-Minas. O fato foi negado pela direção da central, e rebatido pela imprensa que compareceu ao local.

Bolsonaro depois pediu desculpas e reconheceu o erro. “Quero me desculpar publicamente, foi retirado o vídeo rapidamente. Não houve checagem”, disse.

Na semana passada, o guru da família Bolsonaro, Olavo de Carvalho também teve um vídeo excluído do YouTube por conter informação falsa.

Ele dizia que não era possível provar que alguém já morreu vítima do novo coronavírus, mesmo com os registros das autoridades de saúde.