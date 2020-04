Após declarações de Bolsonaro, Mandetta diz que 'entende reações' do presidente: 'Vontade muito grande de acertar'

(foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)





“O paciente agora é o Brasil. É normal que as pessoas que estejam no entorno e que tenham um amor profundo ao paciente Brasil, que é o caso do presidente Bolsonaro, se preocupem, questionem. Mas o que eu vejo é uma vontade muito grande de acertar, de acharmos um caminho todos juntos para levar o paciente até um porto seguro. Então da minha parte isso é muito tranquilo. Entendo que as reações são assim, não é nada desconfortável”, disse Mandetta em entrevista coletiva nesta sexta (3).

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, deu detalhes sobre a relação conturbada com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) neste período de crise por causa do coronavírus. Após Bolsonaro dizer, nessa quinta-feira (2), que ‘falta humildade’ ao chefe da pasta de Saúde, Mandetta diz que ‘entende as reações’ e que ‘vê uma vontade muito grande de acertar’ por parte do presidente”.