YouTube remove vídeo em que Olavo de Carvalho mente ao dizer que pandemia não existe

(foto: Reprodução/YouTube Brasil Sem Medo)

O agregador de vídeos YouTube removeu de sua plataforma a gravação em que o guru bolsonarista Olavo de Carvalho dizia que a pandemia do novo coronavírus, causador da COVID-19, não existe. A doença já matou mais de 14 mil pessoas no mundo, conforme a Organização Mundial da Saúde. No Brasil, são 34 vidas perdidas.

Olavo de Carvalho em sua live de hj disse que nunca houve um só caso confirmado de morte por coronavírus no Mundo. E que é a maior manipulação da história. pic.twitter.com/1BYuVvHOnQ — Marlon Menezes (@marlonmzs) March 23, 2020

"O número de mortes dessa suposta epidemia não aumentou em nem um único caso o número habitual de mortos por gripe no mundo. É o mesmo que dizer que essa endemiaNa verdade, você não tem um único caso confirmado de morte por coronavírus. Para confirmar, você precisaria fazer oOnde fizeram isso? Nunca fizeram nenhum", argumentou Olavo de Carvalho aos seus mais de 821 mil inscritos no YouTube.

“É a mais vasta manipulação da opinião pública que já aconteceu na história. Parece coisa de ficção científica", complementou.

A plataforma, de acordo com o jornal Folha de S. Paulo, entendeu que o conteúdo publicado feria as diretrizes da comunidade.

Em sua lista de regras, o Youtube afirma que, em seu esforço para contribuir no combate ao coronavírus, fará "a remoção rápida de vídeos que violem nossas políticas assim que eles forem sinalizados. Isso inclui o conteúdo que incentiva as pessoas a não procurarem tratamento médico ou que afirmem que substâncias nocivas podem ser benéficas à saúde."

Na rede social Twitter, no entanto, o vídeo continua repercutindo entre os seguidores e críticos de Olavo de Carvalho.