Imagens do EM nesta manhã e fala de dirigente da Ceasa desmentem vídeo postado pelo presidente

Movimentação na Ceasa Minas nesta manhã (foto: Leandro Couri )

Ao contrário de vídeo postado pela presidente Jair Bolsonaro, presidente da Associação Comercial da Ceasa, Noé Xavier, nega desabastecimento e garante que os hortifruti estão sendo comercializados normalmente#bolsonaroday #coronavirusbrasil #ceasa #BH pic.twitter.com/fnRwoU7cvb %u2014 Estado de Minas (@em_com) April 1, 2020

Alguns vendedores estavam com máscaras (foto: Leandro Couri )

está com o fluxo normal de venda de hortifrutigranjeiros no entreposto em O presidente Jair Bolsonaro divulgou em sua conta no Twitter um vídeo em que um produtor mostra o galpão vazio e afirma que há desabastecimento de alimentos. O vídeo foi apagado no fim da manhã desta quarta depois de ficar três horas no ar. A reportagem esteve nana manhã desta quarta-feira (1º) e verificou a comercialização intensa de produtos., presidente da Associação Comercial do, divulgou vídeo em que desmente que esteja ocorrendo o desabastecimento. "Ontem, 31 de março, enquanto arealizava a limpeza do mercado livre do produtor, circulou um vídeo na internet indicando desabastecimento em nosso entreposto. Esse fato não é verdade. O mercado segue firme para garantir a alimentação de mais de", disse.Os produtores ouvidos pela reportagem garantiram que o abastecimento está normal. "O próprio comprador está com um pouquinho de receio. Está faltando mais comprador do que mercadoria", afirmouque traz três vezes por semana mercadoria de Barbacena.O EMcom produtores eda Ceasa e nenhumdizer quem é o 'produtor' queno vídeo publicado.