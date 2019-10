Valor menor que o pedido por Zema pelo nióbio não garante 13º, diz Levy

O secretário Otto Levy afirmou que o dinheiro do nióbio chega duas semanas após a aprovação (foto: Daniel Protzner )

Ospara pagar odo funcionalismo público e outras dívidas do governo de Minas levarão cerca depara chegar aos, depois que a proposta que permite antecipar créditos dofor aprovada pela. O cálculo foi informado nessa quinta-feira pelo, que garantiu que a operação financeira não vai prejudicar governos futuros.Segundo, no entanto, para ser possível pagar o benefício natalino dos servidores e a primeira parcela da dívida de repasses com os prefeitos, em janeiro, o Executivo precisa da aprovação da proposta da forma que foi enviada.Aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia, a proposta está na pauta da próxima reunião da Comissão de Administração Pública, na terça-feira (29). O texto permite ao governo obter cerca deem créditos da exploração dodevidos até 2032.Como esse período engloba o governo atual e os dois próximos, parte doscomeçou a pressionar parado dinheiro 12 anos para quatro anos. Os parlamentares querem ainda a garantia de que a verba servirá para o pagamento do“Há boa vontade da Assembleia em tramitar o projeto de antecipação de recebíveis da. Dois temas que estão sendo debatidos são ados recursos para pagamento do 13º e débitos com municípios bem como o prazo de 2032. Essa discussão está sendo feita em vários Blocos”, afirmou o líder do bloco de oposiçãoEm resposta à articulação, o secretário afirmou nessa quinta-feira que os planos do governadorpodem ser prejudicados com uma eventual mudança. “Se limitar o prazo, o valor fica menor e não dá para fazer tudo que é necessário. Os 12 anos é pra gente levantar entre R$ 4 bilhões e R$ 5 bilhões, se limitar isso cai para um terço, aí fica uma situação muito complexa”, afirmou o secretário Otto Levy.Em uma conta linear, se o estado conseguir antecipar ossomente dos próximos quatro anos, viriam cerca depara os cofres estaduais, valor inferior a uma folha mensal de pagamento do funcionalismo.Questionado sobre a intenção dos deputados de limitar o período para não envolver gestões posteriores,disse estar aberto a qualquer dúvida do Legislativo, mas reforçou. “É importante esse prazo de 12 anos e que o valor não seja inferior a R$ 4,5 bilhões”.O secretário disse ainda que não há nenhuma restrição pela Lei de Responsabilidade Fiscal. “Não vamos estar comprometendo absolutamente 100% dos recursos dos governos vindouros, é apenas parte dos recurso”, disse.Levy afirmou que o Legislativo está sensível à situação e disse acreditar que a operação do nióbio será aprovada em tempo hábil para garantir o pagamento do 13º.O secretário Otto Levy também informou, nessa quinta-feira, que o governo de Minas quitou a dívida com orelativa aos servidores que pegaram empréstimos. A última gestão, do ex-governador Fernando Pimentel (PT), havia descontado os valores na folha dos servidores mas não repassou o dinheiro, de acordo com Levy.“O estado fechou um acordo com o Banco do Brasil sobre o problema dose, em setembro, pagou toda a dívida existente. Mais de 200 mil (servidores) foram afetados no governo passado e agora pagamos essa dívida que foi de mais de R$ 400 milhões”, afirmou.