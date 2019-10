Zema diz que sem recursos do nióbio será 'difícil' pagar 13º e prefeitos

Zema participou da abertura do Minas Trend na manhã desta terça-feira (foto: Leandro Couri / EM / D.A. Press)

O governador Romeu Zema (Novo) afirmou na manhã desta terça-feira (22) que "será muito difícil" pagar o 13º salário do funcionalismo se a Assembleia Legislativa não aprovar, ainda este ano, o projeto de lei que permite ao estado antecipar recursos da exploração do nióbio. E acrescentou mais um ingrediente na pressão: de acordo com ele, os cerca de R$ 5 bilhões em royalties também são necessários para pagar repasses devidos às prefeituras.





Em meio a esse discurso e a uma enfática defesa das privatizações, ele conseguiu o apoio dos industriais no trabalho para que os deputados estaduais votem as propostas para a adesão de Minas ao regime dedo governo federal.Zema participou da abertura da 25º edição do Minas Trend, no Expominas, ao lado do presidente da Federação das Indústrias (Fiemg) Flávio Roscoe e de um grupo de empresários. No discurso para os representantes do setor produtivo, disse respeitar o tempo dos parlamentares mas voltou a pressionar o Legislativo pela aprovação do plano de recuperação, cujas três primeiras propostas já foram enviadas. "O futuro está nas mãos dos deputados", afirmou.





Questionado sobre o prazo para aprovação dos textos, Zema disse que a proposta de privatização da Codemig (Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais) pode ficar para o início do ano que vem. Já a operação financeira do nióbio, segundo ele, não pode esperar.







"Estamos contando com esses recebíveis. Lembrando que eles também serão parte da solução para as prefeituras, que o estado ficou devendo as prefeituras de repasses nos últimos anos, que é de direito dos prefeitos. Essa operação viria a melhorar muito a vida do funcionalismo e de todo o estado, porque a prefeituras terão mais capacidade de investir", afirmou.





O governo de Minas respondeu nessa segunda-feira a questionamentos feitos pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) sobre a operação financeira de antecipação de recursos do nióbio. Os técnicos do órgão agora vão analisar a documentação fornecida para avaliar a legalidade da medida.

Privatização da Cemig



O governador disse que enviará outras propostas de privatização ao Legislativo e defendeu que as estatais sejam "enterradas" e passem a fazer parte da história, assim como a hiperinflação existiu há 25 anos no Brasil. Zema afirmou que as privatizações deram certo em Minas e no Brasil e citou como exemplos a Telemig e os bancos Bemge, Credireal e Minas Caixa, que "já foram consideradas (estatais) estratégicas".





Zema falou especificamente da Cemig, uma das que mais encontra resistências no Legislativo e por parte da população, quando se fala em desestatização. De acordo com ele, Minas Gerais é um dos poucos estados cuja energia ainda é de responsabilidade de uma estatal.





Para o governador, há um conceito no Brasil de que estatais são boas, mas ele "não para de pé". Zema disse que vários estados, inclusive governados por petistas, já fizeram a privatização e garantiu que, a médio e longo prazo, isso vai gerar redução no custo da energia para o consumidor.





"Porque quando a energia fica escassa (por falta de investimentos), ela fica mais cara", explicou. Questionado sobre a citação a petistas, o governador afirmou que usou apenas um exemplo para dizer que todos os partidos adotam o que é bom.





Fiemg quer ajuste





Durante o lançamento do Minas Trend, Flávio Roscoe apresentou uma campanha publicitária que será feita pela Fiemg para ajudar o governo de Minas a ganhar apoio popular para as medidas de ajuste fiscal. No plano, a mensagem será que sem a recuperação o estado entrará em falência. "Pode contar com o apoio do setor produtivo para atuar, inclusive, junto à Assembleia", disse Roscoe.





Nas mídias apresentadas, a Fiemg apresenta um cenário de caos na educação, saúde e segurança do estado. Ainda nesta terça-feira, segundo Roscoe, todas as mídias serão acionadas para divulgação do material.





Minas Trend





Na abertura do Minas Trend, o presidente da Fiemg informou que o evento, que era exclusivamente de moda, amplia sua abrangência já neste ano,com o lançamento de produtos industriais do estado. Para 2020, o projeto passará a incluir ainda uma feira da indústria têxtil.





De acordo com a Fiemg, o Minas Trend se consolidou como o maior salão de negócios da moda da América Latina. De hoje até 25 de outubro, o evento com o tema "Tecendo futuros" vai reunir mais de 200 marcas e promover palestras e atividades para o público.