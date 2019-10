Zema terá de explicar ao TCE operação com nióbio para pagar 13º salário

Zema afirmou que o projeto de antecipação de R$ 4,5 bilhões do nióbio permitirá pagar o 13º salário do funcionalismo (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

O governadorterá de prestar informações ao, até esta quinta-feira (17), sobre a operação de antecipação deda exploração doque pretende fazer para pagar odos servidores e regularizar, pelo menos temporariamente, a folha de pagamento mensal do funcionalismo, que é parcelada desde 2016.

A determinação, que concede o prazo de 48 horas para o envio das explicações, é assinada pelo conselheiro José Alves Viana, em resposta a uma representação do Ministério Público de Contas. Segundo o TCE, o governo foi notificado na manhã de terça-feira (15).





Segundo o documento,o secretário de Planejamento e Gestão (e o presidente da, estão intimados a fornecer todos os documentos da pretendida securitização e responder a questionamentos feitos pelo TCE. Caso não atendam aos pedidos, estão sujeitos ade R$ 5 mil por dia.O projeto de lei que permite que o governo faça cessão de direitos créditos da exploração dodo estado no valor de R$ 4,5 bilhões foi recebido pelo plenário da Assembleia Legislativa () na semana passada. Segundo o governo, esse valor servirá para pagar o 13º salário dos servidores neste ano e auxiliará na regularidade dos pagamentos parcelados.O texto é uma das propostas para o estado aderir ao regime dedo governo federal, que inclui ainda a proposta deda Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemig).Entre os pontos questionados pelo TCE está a exigência da apresentação de estudos que apontem os impactos financeiros da operação do nióbio para os cofres estaduais e na prestação de serviços da Codemge.A representação também pede a descrição dos procedimentos contábeis e orçamentários que serão adotados pelo governo para o recebimento pelo tesouro estadual dos recursos oriundos da CODEMIG derivados da operação. Outro item pedido é um relatório com os planos defeitos pela companhia, com a variação do preço futuro do produto.