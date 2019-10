Zema envia à ALMG projeto que permite promover militares policiais e bombeiros

Os servidores da segurança fizeram vários protestos na Cidade Administrativa desde o início do ano (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Negociação e protestos

Ajuste e nióbio

O governadorenviou à Assembleia () um projeto de lei que permitirá ade, mas informou que isso não vai aumentar o valor da folha de pagamento da segurança. Para manter os gastos atuais, o texto faz uma novade umde 51.699 policiais e 7.999 bombeiros.No texto recebido pela Assembleia nessa quinta-feira, o governo garante que não háe que se trata da “mera redistribuição formal do efetivo”. Ainda segundo a justificativa, não há criação de cargos. Segundo o texto, as alterações serão feitas com a redução dos cargos de maior padrão remuneratório e aumento dos de menor remuneração.O projeto prevê que o número de militares dos quadros e postos poderá ser aumentado ou diminuído em até 20% por regulamento “para atender às necessidades de segurança pública ou de defesa social”. Isso significa que novas mudanças podem ocorrer sem a necessidade do aval do Legislativo, mas desde que o total do efetivo das corporações permaneça inalterado.A fixação do efetivo vale para o período de 2017 a 2019.A categoria dosé a que mais tem pressionado o governo de Minas pelo 13º salário e pela volta do pagamento mensal no 5º dia útil. Com isso, desde a gestão passada eles conseguiram uma, que incluiu o pagamento do 13º pendente de 2018 antes das demais categorias.O grupo dase reuniu com representantes do Executivo na segunda-feira (7) e marcou um novo encontro para 18 de novembro, no qual esperam uma resposta desobre as demandas da segurança. Uma das questões colocadas pelo grupo foi a reposição de perdas salariais.O projeto da fixação do efetivo militar foi recebido pelo plenário no mesmo dia que os três primeiros textos do. Entre os princípios apontados na proposta que pede a autorização da Assembleia para Minas aderir ao regime de recuperação do governo federal, estão os de sustentabilidade financeira e transparência nas contas públicas.O projeto traz vedações, como a proibição de fazer saque em contas de, e autorizações, como a de reduzir incentivos tributários que impliquem renúncia fiscal e a celebração de contratos aditivos com a União.Outro projeto de lei permite que o governo faça cessão dedo estado no valor de R$ 4,5 bilhões. Segundo o governo, esse valor servirá para pagar o 13º salário dos servidores neste ano e auxiliará na regularidade dos pagamentos parcelados. Há ainda a proposta de privatização da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais ().