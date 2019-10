Agentes da segurança pública marcam data para 'resposta final' do governo

Reunião envolveu cinco deputados, comandantes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, o chefe da Polícia Civil e três secretários (foto: Reprodução/Facebook Sargento Rodrigues) Minas Gerais responda aos pedidos da classe. Em um novo encontro, marcado para 18 de novembro, o governador Romeu Zema (Novo) dirá se conseguirá atender as vontades dos agentes da segurança pública. Uma reunião com policiais militares, policiais civis, agentes penitenciários e bombeiros, realizada na manhã desta segunda-feira, definiu uma data limite para que o governo deresponda aos pedidos da classe. Em um novo encontro, marcado para, o governador(Novo) dirá se conseguirá atender as vontades dos agentes da segurança pública.









"Pedimos para que o governo faça o máximo de esforço para adiantar a primeira parcela atrasada, que hoje é de setembro de 2020. Que ele também traga o índice dos pagamentos, que não seja menor que dois dígitos. Por fim, a data do envio do projeto de lei à Assembleia. Esses três pedidos vão ser respondidos em 18 de novembro, que é a última reunião que faremos com o governo", disse o deputado, ao Estado de Minas.

Na reunião desta segunda, por parte do Executivo, participaram os secretários Bilac Pinto (Governo), Mário Lúcio Alves de Araújo (Segurança) e Otto Levy (Planejamento e Gestão). O governo de Minas reconhece as perdas salariais acumuladas entre janeiro de 2015 e agosto de 2019, no percentual de 28,82%. O Executivo assumiu o compromisso de recompor as perdas inflacionárias apuradas entre setembro de 2019 e dezembro de 2022. O pagamento começaria em setembro de 2020 e iria até março de 2023.





Os agentes de segurança pública do Estado vêm se mobilizando desde o início deste ano contra o parcelamento e o atraso dos salários e o parcelamento do 13º salário.