Zema conclui pagamento de 13º de Pimentel e servidores na segunda-feira

Pimentel está entre os funcionários que receberão a última parcela do 13º na segunda-feira (foto: Willian Dias/ALMG )

Com dez meses de atraso, o governo deconclui, na próxima segunda-feira (21), o pagamento dodo funcionalismo público estadual que ficou pendente do ano passado. Entre os que vão receber o último depósito está o ex-governador, cujo benefício total é de R$ 10,5 mil brutos.O valor doconstava dodo ano passado, mas, da mesma forma que ocorreu com os cerca de 600 mil servidores, não foi pago porque o governo não tinha dinheiro em caixa.Como o petista não se enquadra nosque tiveram os depósitos antecipados, ele recebeu em parcelas crescentes definidas pelo sucessor.recebe o restante do pagamento um ano depois dejá no primeiro turno, para os adversários Antonio Anastasia (PSDB) e Romeu Zema (Novo), que seguiram em disputa para a etapa final vencida pelo estreante.



A escala do 13º divulgada pelo governo Zema seria concluída em dezembro, mas foi antecipada com a quitação na segunda-feira. A confirmação de que o débito de 2018 será quitado neste mês foi dada pelo secretário da Fazenda, Gustavo Barbosa, em reunião para prestar contas aos deputados estaduais nessa quinta-feira (17).



O pagamento do 13º deveria ter sido feito em dezembro do ano passado pelo ex-governador Fernando Pimentel, que não conseguiu ser reeleito para o cargo e deixou a dívida para Romeu Zema. O pagamento foi diferenciado para algumas categorias.



Os primeiros a terem o 13º quitado foram os profissionais da segurança pública, que depois de pressionar o Executivo e fazer protestos na Cidade Administrativa, tiveram a última parcela devida depositada em suas contas em maio.



Em junho, o governo concluiu o pagamento para os funcionários da Secretaria de Fazenda, que até então, era responsável pela folha de pagamento.



No início do mês, o governo informou que pagaria antecipadamente a nona e última parcela do 13º de 2018 “graças à organização do fluxo de caixa e aos esforços deste governo, que busca reequilibrar as contas públicas”.



“Portanto, em vez de ser pago em 11 parcelas, como previsto inicialmente, o 13º não honrado pela gestão anterior será quitado integralmente em nove parcelas para 100% do funcionalismo (ativos, aposentados e pensionistas)”, registrou o governo ao divulgar a escala de pagamento de outubro.

Para não repetir o atraso, Zema aposta na proposta de antecipação de R$ 4,5 bilhões de créditos da exploração do nióbio que enviou à Assembleia Legislativa, junto com projetos do ajuste fiscal. Segundo o governador, se o texto for aprovado, o dinheiro extra permitirá quitar o benefício natalino de uma só vez, em dezembro.