Zema se livra de ação do PSDB no STF por atraso de repasses a municípios

Zema fechou acordo com os municípios para a regularização dos atrasados até o último ano do seu governo (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Acordo de R$ 7 bilhões

Zema e Pimentel

acaba de se livrar de um processo movido pelono Supremo Tribunal Federal () por causa do atraso iniciado pelo ex-governadore continuado no início da gestão denos repasses constitucionais às prefeituras. Decisão do ministropublicada no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) dessa quarta-feira (28)direta de inconstitucionalidade por omissão (ADO).Entre outros motivos para negar a continuidade da ação, o ministro alegou que aquestionados é tema de legislação infraconstitucional e, portanto, não poderia ser objeto do instrumento jurídico escolhido pelo PSDB. Barroso também considera ofeito com aspara pagamento dos débitos.“Conforme informa nos autos o governador do Estado de Minas Gerais, a despeito do atraso por ele reconhecido, os repasses das parcelas deaos municípios daquele Estado já foram devidamente efetivados”, registra o magistrado na decisão.Já no dia seguinte ao fechamento de umentre ode Minas Gerais e os, a procuradora-geralhavia se manifestado, no Supremo Tribunal Federal (STF), contra a ação. O parecer dela foi pelo não conhecimento ou pela improcedência do pedido.O acordo com os, que prevê o acerto dos repasses retidos aos municípios, foi assinado no dia 4 de abril, após três meses de negociação, pelo governadore o presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM), Julvan Lacerda. Da dívida cobrada, R$ 6 bilhões foram retidos pelo ex-governador Fernando Pimentel em cerca de dois anos e R$ 1 bilhão deixaram de ser repassados por Zema em janeiro deste ano.Pelo acordo, Zema vai pagar a parte que reteve em janeiro nos três primeiros meses do ano que vem. Já o débito herdado de Pimentel será pago em parcelas mensais de abril de 2020 a setembro de 2022, último ano do mandato para o qual Zema foi eleito.A ação direta de inconstitucionalidade por omissão (ADO) de autoria do PSDB foi protocolada em dezembro de 2017, ainda na gestão do ex-governador Fernando Pimentel.Na ocasião, o partido pediu medida cautelar para voltar a impor ao estado o cumprimento da lei que determina o repasse de 25% do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) arrecadado aos municípios. No atual governo, a legenda se tornou base de Zema.