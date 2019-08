Zema defende privatizações e fala em meta de gerar empregos

Boa notícia! Em sete meses de governo já alcançamos 2/3 da nossa meta de gerar 150 mil empregos em Minas em 2019. Segundo o Caged, o Estado criou 10.609 novas vagas em julho, totalizando 99.946 postos de trabalho de janeiro até agora. #emprego #eucurtominas %u2014 Romeu Zema (@RomeuZema) August 23, 2019

Empregos

O governadordefendeu asna manhã desta sexta-feira (23). Pelo Twitter, afirmou que as 17 desestatizações previstas pelo governo federal, cuja arrecadação prevista é de R$ 1,3 trilhão, são muito importantes para o país. “Pois sabemos que as estatais sofremque vão contra o sentido delas existirem”.Ainda de acordo com Zema, as privatizações são o caminho para o estado focar no que a população precisa: “educação, saúde e segurança”.Zema deve enviar à Assembleia em breve propostas necessárias para Minas aderir ao regime de recuperação fiscal oferecido pelo governo federal. Entre elas estará incluída a deTambém nesta sexta-feira, o governador afirmou ter cumprido dois terços de suade gerar 150 milneste ano. “Segundo o Caged, o Estado criou 10.609 novas vagas em julho, totalizando 99.946 postos de trabalho de janeiro até agora”, escreveu também no Twitter.Nesta sexta-feira, o governador cumpre agenda em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri.Ao participar dadisse que Minas e o Brasil vivem uma nova era de desenvolvimento, comparável ao período do, que acabou com a inflação. “O Brasil agora está tendo uma mudança que vai acabar com essa estagnação, com essas amarras ao setor produtivo”, disse, pedindo em seguida palmas para os deputados que, segundo ele, estão participando deste processo.