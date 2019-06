Zema propõe mudança na Constituição de Minas para facilitar privatização de estatais

A medida será um dos projetos que o governo estadual apresentará para atender às exigências da União para que Minas entre no programa de renegociação da dívida com o governo federal.

O governador já apontou a adesão ao programa de renegociação como única forma de recuperar os cofres mineiros.

"O ideal é que fosse aprovado este ano para que no ano que vem já começamos a colher os resultados, principalmente o funcionalismo público", afirmou Zema.

Em reunião com o presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus (PV), na tarde desta terça, o governador também apresentou ao parlamentar um estudo comparativo sobre o salário pago a secretários de Estado em outras unidades federativas.

Patrus se comprometeu a levar o estudo aos líderes da Assembleia para que o tema seja discutido antes que o veto de Zema sobre o pagamento de jetons aos secretários mineiros seja votado em Plenário.

A apreciação dos vetos do governador no projeto da reforma administrativa deve acontecer nas próximas sessões do Legislativo.

No encontro, Zema e Patrus ressaltaram que o diálogo entre os dois poderes em Minas tem sido harmônico, com objetivo de encontrar soluções para os problemas do Estado. O presidente da ALMG não comentou as discussões sobre a adesão de Minas ao programa de recuperação fiscal com a União.