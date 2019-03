Decreto prevê plano de segurança para imóvel alugado por Zema

(foto: Reprodução )

Decreto publicado na edição de hoje do Minas Gerais determina que a casa alugada pelo governador Romeu Zema (Novo) no bairro Bandeirantes, na região da Pampulha, passa a ter uma “finalidade pública” e, por isso, a região está sujeita a um plano de segurança elaborado pelo Gabinete Militar do Governador (GMG).Também caberá ao GMG, segundo o decreto, definir, por resolução, qual será a área de segurança em torno do imóvel. Na prática, significa que o acesso à região poderá ser limitado. Gradis já foram instalados no local.O governador mineiro está morando no imóvel alugado por R$ 7 mil desde 10 de fevereiro – despesa custeada, segundo Zema, do próprio bolso. A casa tem dois andares e cerca de 400 metros quadrados de área construída.Durante a campanha eleitoral, o então candidato havia dito que não utilizaria o Palácio das Mangabeiras – residência oficial do governador de Minas – para facilitar o deslocamento até a Cidade Administrativa, sede do Executivo estadual que fica no bairro Serra Verde.De acordo com informações já divulgadas pelo governo, a economia trazida para os cofres públicos é de R$ 155 mil mensais, ou R$ 1,86 milhão ao ano. Com a decisão de não morar no Mangabeiras, 22 funcionários terceirizados foram dispensados.