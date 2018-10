Kalil anuncia nas redes sociais demissão de vice-prefeito Paulo Lamac da secretaria de governo na PBH

(foto: Edésio Ferreira. EM.DA.Press)

O prefeito Alexandre Kalil (PHS) anunciou na noite deste domingo (7) a demissão de seu vice-prefeito Paulo Lamac (Rede) da secretaria de Governo na PBH. A decisão foi postada pelo prefeito de BH em suas redes sociais minutos após a divulgação dos resultados da eleição.



“Paulo Lamac está demitido. Obrigado por tudo, Paulo. Anunciarei na quarta-feira o novo secretário Municipal de Governo”, postou Kalil no Twitter. O prefeito não justificou sua decisão, mas fontes próximas a Kalil afirmaram ao Estado de Minas que o motivo da demissão foi o fato de seu vice ter descumprido um acordo firmado durante a campanha para apoiar o candidato a deputado estadual Iran Barbosa (MDB).



“Os dois fizeram um acordo no início da campanha e combinaram de pedir votos para Iran. No entanto, Paulo Lamac passou a pedir votos para outro candidato, a Ana Paula Siqueira, que trabalhava com Lamac há muito tempo. Kalil não gostou de ver o vice não cumprir o combinado. Ele agora terá um papel de vice mais decorativo”, contou uma fonte que pediu para não ser identificada.



O deputado Iran Barbosa, apoiado por Kalil, não se reelegeu para a Assembleia Legislativa, quanto Ana Paula Siqueira, da Rede, conseguiu a cadeira de deputada estadual. Barbosa foi uma das pessoas próximas de Kalil na eleição de 2016.

Desde o final do mês passado, Kalil estava licenciado da PBH para se dedicar a campanha de Ciro Gomes à presidência. No período Lamac assumiu o comando da prefeitura. Procurados pela reportagem para comentar a situação, nem Alexandre Kalil, nem Paulo Lamac atenderam o telefone.