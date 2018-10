'Obrigação'? Kalil diz que atleticanos devem votar em candidato que ele apoia

Prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil disse que atleticanos têm obrigação de votar em Caixa (foto: Juarez Rodrigues/EM)





'Obrigação'? Prefeito de Belo Horizonte e ex-presidente do Atlético, Alexandre Kalil (PHS) convocou o voto de torcedores do time alvinegro no deputado estadual Mário Henrique Caixa (PV), que tenta a reeleição. A declaração aparece em um vídeo de campanha publicado nesta quinta-feira no Facebook.