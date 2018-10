Kalil declara em quem vai votar para deputado federal e estadual

Para o Senado, Kalil vai digitar duas vezes o número de Carlos Viana, anulando o segundo voto (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Acabou o mistério. O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PHS), anunciou nesta quinta-feira quais serão seus candidatos a deputado federal e estadual nestas eleições. Marcelo Aro (PHS) receberá seu voto no próximo dia 7 na disputa pela Câmara dos Deputados. Já para a Assembleia Legislativa, dois nomes estão na mira do prefeito: Iran Barbosa (MDB) e Mário Henrique Caixa (PV).“Para deputado estadual vamos dividir o voto na família. É muita gente, metade vai votar em um e metade no outro”, afirmou Kalil.Nesta quinta-feira o prefeito da capital, que está licenciado do cargo desde a semana passada, visitou Januária e Montes Claros em campanha com o jornalista Carlos Viana (PHS), que disputa uma das duas vagas de senador.Para garantir a vitória do colega de partido, Kalil afirmou que vai votar no candidato duas vezes – o que implicará na nulidade do segundo voto. É que todo eleitor deve votar em dois nomes diferentes.“Não é que eu não tenha respeito pelos outros candidatos, mas é uma questão matemática”, alegou.Na disputa pelo governo de Minas, o prefeito manteve o sigilo sobre quem levará seu voto. Ele só garantiu que não vai anular, votar branco ou nulo.