Ao licenciar-se para campanha de Ciro Gomes, Kalil suspende férias de vice

Com a decisão do prefeito Alexandre Kalil (PHS) de se licenciar do cargo até 5 de outubro para participar das campanhas de Ciro Gomes (PDT) a presidente da República e do jornalista Carlos Viana (PHS) a senador, sobrou para seu vice, Paulo Lamac (Rede).



O vice-prefeito teve que suspender parte dos 24 dias úteis de férias a que ele tinha direito, referentes ao ano anterior, para assumir o comando de Belo Horizonte.A convocação de Lamac “por estrita e urgente necessidade de serviço” foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) desse sábado.Lamac estaria de férias de 26 a 28 de setembro e de 2 a 9 de outubro. Ainda restam a ele oito dias de folga.O vice disse que suspensão das férias foi combinada com o prefeito e que não atrapalhou seus planos, pois não tinha viagem programada. Lamac ainda fez piada sobre o assunto: “vou tirar o que falta em agosto, a gosto de Deus”, disse ele, que apoia a candidatura à Presidência de Marina Silva, sua colega de partido.A autorização da Câmara de Vereadores para a licença de Kalil, sem remuneração, também foi publicada no DOM desse sábado.