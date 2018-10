Kalil doa R$ 500 para campanha de deputado, mas ainda não confirma em quem votará

A doação para a campanha de Caixa é a única registrada no nome de Kalil no site de prestação de contas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Apesar disso, o prefeito preferiu não antecipar em quem votará para deputado estadual: “Vou falar depois”, disse. Em vídeo transmitido na noite dessa segunda-feira no Facebook, ele garantiu que revelará as próprias escolhas nas eleições deste domingo.