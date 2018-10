“É claro que vou declarar meus votos para deputado estadual e para deputado federal. Eu vou falar. Já disse que não vou declarar meu voto para governador, porque não tenho obrigação de fazer isso. E outra coisa: não vou prejudicar nenhum deles, não vou prejudicar nenhum deles”, disse, em transmissão ao vivo no Facebook na noite desta segunda-feira. Há a possibilidade de Kalil revelar os votos nesta quarta-feira, quando participará de outro vídeo nas redes sociais a partir de 19h30.

O prefeito de Belo Horizonte reforçou apoio ao presidenciável Ciro Gomes (PDT) e ao candidato ao senado Carlos Viana (PHS). Kalil utilizou como exemplo a própria campanha de 2016 para demonstrar confiança numa eventual ‘virada’ do pedetista, que aparece atrás de Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) segundo pesquisas recentes.

“Vamos deixar para fazer o voto útil no segundo turno, gente. No segundo turno… Se quem a gente quer não ganha a eleição, aí nós vamos estudar quem é a melhor (opção). Meu candidato é o Ciro. ‘Ah, não vai para o segundo turno’. Não sei, porque nós viramos eleição. Não esquece não. Eu virei o primeiro turno na última semana, fui para o segundo turno atrás e virei eleição em uma semana. Minas Gerais vira eleição, Belo Horizonte vira eleição”, disse.

Ataques

“O mais impressionante é o seguinte: tem um candidato que foi governador 350 anos. A metade do programa dele é falando mal dos outros. Se em 300 anos de governo ele não conseguiu fazer nada para mostrar… E está esculhambando os outros. Eles não perderam essa mania. Um presidente da república mostra o que já fez”, disse, em referência a Alckmin, governador de São Paulo entre 2001 e 2006 e de 2011 a 2018.

Quando começou a falar sobre futebol, Kalil criticou o apoio de organizadas do Cruzeiro a Aécio Neves. “Vamos parar com esse negócio de candidato que nunca botou a bunda no Mineirão pedir apoio de torcida organizada. Coisa que eu não fiz na minha campanha. Ninguém viu um jogador de futebol, um Ronaldinho fazer uma declaração, um Victor fazer uma declaração. Não vamos misturar as coisas não, viu, gente? Esse povo nunca ligou para futebol, nunca cuidou de futebol, nunca pagou a folha de futebol”.