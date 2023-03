Niéde Guidon completa 90 anos e ganha homenagem em livro

(foto: Reprodução/gov.br) Ao completar 90 anos, a arqueóloga franco-brasileira Niéde Guidon tem a sua história contada em livro da jornalista Adriana Abujamra.

Niéde Guidon criou a Fundação Museu do Homem Americano (Fumdham) - que administra em parceria com o ICMBio o Parque Nacional Serra da Capivara, no Piauí, patrimônio cultural da humanidade pela Unesco. Ela também fundou dois museus: o Museu do Homem Americano e o Museu da Natureza. No livro, conta Josélia, bastidores das pesquisas arqueológicas e o cotidiano dos sertanejos que vivem nas vizinhanças do parque, "um feito de Niéde, que emerge com seu talento empreendedor e humor bravo".