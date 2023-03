'As mulheres do meu pai', de José Eduardo Agualusa, ganha reedição

José Eduardo Agualusa: reedição no Brasil (foto: Daniel Bianchini/Divulgação)

Um dos romances mais celebrados de José Eduardo Agualusa, "As mulheres do meu pai" tem reedição pelo selo Tusquets, da editora Planeta.Lançado originalmente no Brasil pela editora Língua Geral, a ficção espirituosa do escritor angolano passa por Luanda, capital de seu país, e flutua também pela Namíbia, África do Sul e Moçambique.

Embaralhando ficção e realidade, Agualusa narra a jornada da documentarista Laurentina atrás de seu pai, o compositor angolano Faustino Manso, homem de "voz de seda e "perfeito cavalheiro" que "gostava tanto de mulheres que nenhuma mulher podia deixar de gostar dele". Entre peripécias e descobertas, a revelação de uma África pouco vista no Brasil, aparições de personalidades brasileiras (Carlinhos Brown, Sebastião Salgado, Cauby Peixoto) e uma certeza no final: "Leve os sonhos a sério. Nada é tão verdadeiro que não mereça ser inventando."

