Antologia de contos de Julio Ramón Ribeyro recebe lançamento no Brasil

Julio Ramón Ribeyro: antologia de contos chega pela editora Carambaia (foto: Divulgação)

"Enquanto seus colegas escreviam grandes romances sobre a América Latina, Julio Ramón Ribeyro, o marginal do boom, dava forma a dezenas de contos simplesmente magistrais que, no entanto, não cumpriam com as expectativas dos leitores europeus. E ele sabia muito bem disso: 'O Peru que apresento não é o Peru que eles imaginam ou o que é representado: não há índios, ou há poucos, não ocorrem coisas maravilhosas ou insólitas, a cor local está ausente, falta o barroco ou o delírio verbal', diz, com calculada ironia (...). Gostava de se apresentar como um prosador da terceira divisão que em algum momento fez um gol magistral."

Alejandro Zambra, a respeito da obra do peruano Julio Ramón Ribeyro (1929-1994), no posfácio de "Ausente por tempo indeterminado", antologia de contos de Ribeyro que acaba de ser lançada pela editora Carambaia, com tradução de Ari Roitman e Paulina Wacht. A tradução do ensaio do chileno é de Miguel Del Castillo.

Leia: Livro traça panorama histórico do Cemitério do Bonfim