Caso Filó: Ibama cita 'intimidação' e tentativa de 'deslegitimar' instituto

Por decisão judicial, o animal, apelidado de Filomena, havia sido retirado do influenciador e entregue aos cuidados do Ibama na quinta-feira (27/4) (foto: Instagram/Reprodução) O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) emitiu um comunicado neste domingo (30/4) no qual diz que "repudia a intimidação praticada contra seus servidores" nesse sábado (29/4) no Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), em Manaus, no Amazonas.

Nesta tarde, o Ibama qualificou esse episódio como "uma clara tentativa de deslegitimar a atuação do Instituto no cumprimento da legislação ambiental".

"A devolução da capivara à natureza tem sido o objetivo do Ibama desde o início do caso, por ser a melhor alternativa para o bem-estar do animal. (...). A soltura deverá ocorrer em unidade de conservação previamente selecionada, que abriga outros indivíduos da espécie", diz trecho do comunicado da autarquia.

"O autor, morador da zona rural de um pequeno Município do interior do Estado do Amazonas, vive em perfeita e respeitosa simbiose com a floresta e com os animais ali existentes. Não há muros ou cercas que separam o casebre de madeira do autor em relação aos limites da floresta”, pontua na nova decisão o juiz federal Márcio André Lopes Cavalcante, destacando ainda que "não é a Filó que mora na casa de Agenor", mas "é o autor que vive na floresta, como ocorre com outros milhares de ribeirinhos da Amazônia".

"Registre-se, por fim, que toda essa controvérsia envolvendo a apreensão do animal que, supostamente, estaria sendo criado pelo autor como pet, é fruto de um profundo desconhecimento da realidade do interior do Amazonas e de um choque cultural", completa o magistrado.