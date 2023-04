Influenciador recupera capivara Filó do Ibama

Capivara Filó e Agenor se reencontraram neste domingo (30/4) (foto: Reprodução/Instagram) A Justiça determinou que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) devolvesse a capivara Filó ao influenciador Agenor Tupinambá. Neste domingo (30/4), ele retornou ao local onde o animal foi mantido pelo órgão acompanhado da deputada estadual Joana Darc (União Brasil-AM) para resgatá-la.





Uma denúncia de suspeita de abuso, maus-tratos e exploração animal levantada contra Agenor, por utilizar a imagem de um animal silvestre sem autorização foi feita ao órgão e, por isso, foi gerada uma multa de R$ 17 mil





Por decisão judicial, Filó foi entregue aos cuidados do Ibama na quinta-feira (27/04) e os conteúdos que tinham a capivara como participante foram excluídos. Agenor divulgou uma extensa despedida para o bicho na madrugada desta sexta-feira (28/04).





Apesar disso, no sábado (29/4), a Justiça concedeu a guarda provisória da capivara Filó ao influenciador. "(...) Determino que o Ibama seja compelido a fazer a entrega do animal ao autor, imediatamente (...) Fica autorizado o transporte da Filó, pelo requerente, para que retorne ao seu habitat natural, desde que se comprove que esse transporte se fará com meios seguros", diz a decisão judicial divulgada pela deputada.

Filó é resgatada

Neste domingo (30/4), ela voltou ao Ibama com Agenor para resgatar a capivara . No entanto, horas após comemorar a conquista, Joana Darc reapareceu insatisfeita com o tratamento que recebeu no Ibama e comunicou que o órgão negou o cumprimento da decisão judicial.

No entanto, horas depois, o influenciador conseguiu se reencontrar com a capivara. A deputada voltou para a porta do Ibama, onde várias pessoas aguardavam o cumprimento da determinação judicial e manifestaram a favor de Agenor, para agradecer. "A Filó já está com a gente, no carro. Vamos levar ela imediatamente para o aviao porque temos horário. Queríamos agradecer a todos vocês", afirmou em live.